PCM expone avances en integridad pública para asegurar contrataciones estatales limpias

Andina/Difusión

Lima 18 Jun. (ANDINA) -

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), a través de la Secretaría de Integridad Pública, destacó los avances del Perú en el fortalecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas en los procesos de contrataciones públicas, durante su participación en una jornada de trabajo internacional realizada en Hong Kong (China) como parte del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026.

El evento titulado Promoting Integrity for Economic Prosperity (Promoción de la integridad para la prosperidad económica) reunió a representantes de las economías miembros del foro, organismos internacionales y entidades especializadas para intercambiar experiencias sobre el papel de la integridad en el progreso económico y el bienestar de las personas.

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Durante el encuentro, la secretaría de la PCM también informó que se trabaja en la elaboración de lineamientos para la implementación de mecanismos de veeduría multiactor en procesos de contratación, en el marco de los Pactos de Integridad establecidos en la Ley General de Contrataciones Públicas.

En esa línea, se subrayó el potencial de estos mecanismos en donde se busca la participación del sector privado, la sociedad civil, la academia y el sector público para prevenir riesgos de corrupción, fortalecer la confianza y contribuir a una gestión pública más eficiente.

Foro especializado

Cabe señalar que dichos lineamientos forman parte de los compromisos establecidos en el Plan de Acción de Estado Abierto 2026-2027, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 151-2025-PCM.

La actividad se llevó a cabo en el marco del Anti-Corruption and Transparency Experts Working Group (Grupo de Trabajo de Expertos en Anticorrupción y Transparencia) de APEC, foro especializado que promueve la cooperación entre las economías miembros para fortalecer la transparencia, la integridad pública y la lucha contra la corrupción.

La participación del Perú en este espacio permitió intercambiar experiencias y buenas prácticas con otras economías de Asia Pacífico, acción que ratifica la importancia de la cooperación internacional para impulsar políticas de integridad que contribuyan al crecimiento económico, la generación de valor público y el bienestar de la ciudadanía.

(FIN) NDP/HTC/FHG