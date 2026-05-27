PCM expresa sus condolencias por fallecimiento de ex ministro de Economía, Carlos Oliva

Andina

Lima 28 May. (ANDINA) -

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) expresó sus condolencias por el fallecimiento de Carlos Oliva Neyra, ex ministro de Economía y Finanzas."Reconocemos su trayectoria al servicio del país y su aporte al fortalecimiento de la política económica y fiscal del Perú. Extendemos nuestra solidaridad a sus familiares, amigos y seres queridos en este difícil momento",se lee en un mensaje publicado en la cuenta oficial de la Presidencia en la red social X.

Del mismo modo, elCongreso de la República expresó sus más sentidas condolenciasa los familiares y seres queridos de Carlos Augusto Oliva Neyra, ex ministro de Economía y Finanzas y miembro del directorio del Banco Central de Reserva.

En el mismo sentido se pronunció la Defensoría del Pueblo. Lamentó con profundo pesar el fallecimiento de Carlos Oliva Neyra, en quien destacó su vocación de servicio y compromiso con el país.

"Su calidad humana, profesionalismo y permanente aporte al fortalecimiento del Estado y del interés público dejan una profunda tristeza en quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo", afirmó en sus redes sociales.

ElMinisterio de Justicia y Derechos Humanos, a su vez, lamentó el sensible fallecimiento del exministro de Economía y Finanzas y expresó sus condolencias a sus familiares y amigos.

Licenciado en Economía de la Universidad del Pacífico ocupó diversos cargos en el sector público-

Fue ministro de Economía y Finanzas (MEF) entre el 7 de junio de 2018 y el 30 de setiembre de 2019 durante el gobierno de Martín Vizcarra.

Fue miembro del Directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCR) y presidente del Consejo Fiscal del MEF.

googletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });