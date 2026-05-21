PCM y FAP suscriben convenio para continuidad operativa física y digital del Estado

Andina/Difusión

Lima 22 May. (ANDINA) -

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y la Fuerza Aérea del Perú (FAP) suscribieron un convenio de cooperación interinstitucional orientado a fortalecer la continuidad operativa física y digital del Estado frente a cualquier riesgo, mediante acciones conjuntas en transformación tecnológica, ciberseguridad y gestión de tecnologías de la información.

La alianza estratégica permitirá impulsar mecanismos de prevención y respuesta ante eventuales contingencias que puedan afectar los servicios digitales y las comunicaciones estratégicas del país.

Como parte del acuerdo, la PCM brindará asistencia técnica especializada en gobierno digital y tecnologías de la información, mientras que la FAP pondrá a disposición infraestructura física segura para el alojamiento de equipos tecnológicos y sistemas de comunicaciones estratégicas.

El convenio busca reforzar la capacidad operativa del Estado para asegurar la disponibilidad y protección de los servicios digitales, así como fortalecer la resiliencia institucional ante amenazas o emergencias que comprometan el funcionamiento de las plataformas tecnológicas públicas.

La iniciativa forma parte de las acciones orientadas a modernizar la gestión pública y consolidar una infraestructura tecnológica segura y eficiente en beneficio de la ciudadanía.