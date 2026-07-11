PCM fortalece capacidad de prevención de corrupción en entidades públicas de tres regiones

Andina/Difusión

Lima 12 Jul. (ANDINA) -

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) brindó asistencia técnica a representantes de 44 instituciones públicas de los gobiernos regionales de Ayacucho, Junín y Huancavelica, para consolidar la implementación del Modelo de Integridad y promover una gestión transparente y orientada al interés ciudadano.

El despliegue de estas acciones estuvo a cargo de especialistas de la Secretaría de Integridad Pública de la PCM, quienes impartieron orientación técnica para potenciar las capacidades institucionales de prevención frente a la corrupción.

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En Ayacucho, además del soporte técnico, el equipo sectorial desarrolló la charla "Liderazgo ético, enfoque de integridad pública e implementación del Modelo de Integridad", dirigida a diversas autoridades y funcionarios, y se resaltó el papel estratégico de la alta dirección en la promoción de una cultura proba.

Durante la jornada en Ayacucho se contó con la asistencia de la vicegobernadora regional, Tania Vila.

De otro lado, el encuentro en Huancavelica contó con la participación del gobernador regional, Leoncio Huayllani, quien ratificó el compromiso de su institución para impulsar el Modelo de Integridad como una herramienta indispensable que permite mitigar riesgos de corrupción y asegurar la confianza de la población.

Estas medidas otorgan continuidad al trabajo territorial que ejecuta la Secretaría de Integridad Pública para afianzar las facultades preventivas de las instituciones públicas a nivel nacional. De esta forma el Ejecutivo afianza una gestión pública íntegra, eficaz y comprometida con otorgar servicios de calidad a la ciudadanía.

(FIN) NDP/HTC