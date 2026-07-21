PCM fortalece las capacidades de Mancomunidad Norvraem para mejoramiento de barrios

Andina/Pcm Fortalece Capacidades De La

Lima 22 Jul. (ANDINA) -

Los equipos técnicos de seis municipalidades de la Mancomunidad Municipal Norvraem recibieron asistencia técnica para fortalecer la formulación de proyectos de saneamiento urbano y rural, mejoramiento de barrios y acceso a bonos de vivienda, lo que contribuye a cerrar brechas de infraestructura y a mejorar la calidad de vida de la población del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM).

La actividad fue impulsada por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), a través del Alto Comisionado para promover el desarrollo en el VRAEM, Raúl Hoyos de Vinatea, en coordinación con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

La asistencia técnica forma parte de las acciones orientadas a fortalecer las capacidades de los gobiernos locales y promover el desarrollo integral de zonas del VRAEM.

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La capacitación reunió a especialistas de las municipalidades de Pampa Hermosa, Llaylla, Río Tambo, Satipo, Mazamari y Pangoa.

El alto comisionado destacó la importancia del trabajo articulado entre el Gobierno Nacional y los gobiernos locales para acelerar las inversiones orientadas a reducir las brechas de infraestructura y servicios básicos en las zonas priorizadas del VRAEM.

Esta asistencia técnica forma parte de la estrategia articulada de la PCM y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para acompañar a las municipalidades del VRAEM en la mejora de su gestión, promoviendo proyectos sostenibles que contribuyan al cierre de brechas y al bienestar de sus comunidades.