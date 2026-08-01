PCM fortalece capacidades técnicas de regiones para ejecutar infraestructura pública

Andina/Difusión

Lima 2 Ago. (ANDINA) -

Como parte de su compromiso con el fortalecimiento de las capacidades técnicas de los gobiernos subnacionales, el Organismo de Estudios y Diseño de Proyectos de Inversión (OEDI), adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), desarrollará en la región Loreto el Taller de Capacitación en Proyectos de Inversión bajo Metodología BIM, una herramienta que optimiza la planificación, diseño y ejecución de infraestructura pública.

La capacitación se realizará el 5 del presente mes en el Auditorio Institucional de la Municipalidad Provincial de Maynas, en Iquitos, la cual estará dirigida a funcionarios y especialistas técnicos de gobiernos regionales y locales vinculados a la gestión de inversiones públicas.

Lee también: [Bancada de Partido del Buen Gobierno pediría presidir Comisión de Transportes en Diputados]La metodología Building Information Modeling (BIM) permite gestionar proyectos mediante modelos digitales colaborativos, contribuyendo a reducir riesgos, prevenir sobrecostos, mejorar la toma de decisiones y ejecutar obras con mayor eficiencia y calidad.

Esta actividad cobra especial relevancia en Loreto, debido a los desafíos que plantea su geografía amazónica para el desarrollo de infraestructura y la prestación de servicios públicos. En ese sentido, el OEDI continúa promoviendo espacios de capacitación especializada para impulsar una gestión de inversiones más eficiente, moderna y orientada a resultados.

De acuerdo con la Contraloría General de la República, el Perú registra miles de obras públicas paralizadas, lo que evidencia la necesidad de fortalecer la planificación y ejecución de proyectos mediante herramientas que mejoren la gestión de las inversiones.

En tanto la región Loreto es la más extensa del Perú, abarca cerca del 29 % del territorio nacional, y gran parte de su conectividad depende de los ríos amazónicos, lo que representa un desafío para la ejecución y supervisión de obras públicas.

En este contexto, la capacitación del OEDI busca fortalecer las competencias técnicas para impulsar proyectos de inversión más eficientes, sostenibles y con mejores resultados para la población.

Ayacucho: intercambio de experiencias

Antes de llegar a Loreto, el OEDI desarrolló una jornada de capacitación en la región Ayacucho, donde funcionarios y especialistas de diversas entidades públicas fortalecieron sus conocimientos sobre la aplicación de la metodología BIM en proyectos de inversión pública.

Durante la actividad se destacaron los beneficios de incorporar esta herramienta en las distintas etapas del ciclo de inversión, permitiendo mejorar la coordinación entre equipos técnicos, optimizar la gestión de la información y elevar la calidad de las obras públicas.

La participación de los asistentes evidenció el creciente interés de las entidades públicas por adoptar metodologías innovadoras que contribuyan al desarrollo de proyectos sostenibles y con mayor impacto para la ciudadanía.

Con esta iniciativa, el OEDI continúa acercando conocimiento especializado a los equipos responsables de la formulación y ejecución de proyectos de inversión pública en los diferentes niveles de gobierno.

Luego de Loreto, la siguiente parada será la región Cusco, donde se desarrollará una nueva edición del Taller de Capacitación en Metodología BIM, reafirmando el compromiso institucional de fortalecer las capacidades técnicas para impulsar el desarrollo regional.

(FIN) NDP/HTC