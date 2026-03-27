PCM garantiza despliegue de más de 54,000 efectivos para resguardar proceso electoral

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Lima 27 Mar. (ANDINA) -

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo Sánchez, informó que más de 54,000 efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional serán desplegados en todo el país para garantizar la seguridad durante el proceso electoral.

En ese sentido, señaló que esta medida permitirá que más de 27 millones de peruanos ejerzan su derecho al voto en un entorno seguro y ordenado.“El gobierno de transición tiene la responsabilidad de garantizar un proceso electoral seguro, ordenado y transparente”,enfatizó.

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Asimismo, destacó que el Ejecutivo trabaja de manera articulada con el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior para asegurar el resguardo en todo el territorio nacional, con especial atención en zonas de mayor riesgo.

“Hoy actuamos con firmeza para recuperar el orden y lo hacemos con responsabilidad para asegurar una transición democrática que le devuelva al país estabilidad y confianza”,puntualizó.

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