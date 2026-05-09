PCM: Gobierno reafirma compromiso con las Fuerzas Armadas

Andina/Melina Mejía

Lima 9 May. (ANDINA) -

El Poder Ejecutivo oficializó la ley que autoriza el incremento de la asignación económica mensual para el personal que presta el servicio militar acuartelado en las Fuerzas Armadas. Con ello se busca actualizar su escala de ingresos y mejorar su bienestar personal y familiar.

La medida, oficializada mediante la Ley Nº 32590 y publicada en el diario oficial El Peruano, beneficia a las tropas del Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea.

Esta norma permite que la retribución económica sea acorde con las funciones y responsabilidades asumidas por los jóvenes que sirven al país.

“Con esta ley pasamos del anuncio a la acción para garantizar que nuestros soldados, marinos y aviadores tengan una vida digna mientras defienden nuestra soberanía. Un Estado que llega a sus defensores es un Estado que verdaderamente agradece su sacrificio”,remarcó el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo.

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El incremento se hará efectivo a partir de junio del año fiscal 2026. Para asegurar la viabilidad de la norma, el Gobierno dispuso un financiamiento de hasta 20 millones de soles con cargo al presupuesto de las instituciones armadas y recursos del pliego de Defensa.

Al respecto, el jefe del gabinete ministerial subrayó que esta actualización no es un gasto, sino una inversión social que coadyuva al desarrollo del país y fortalece la seguridad ciudadana, pilar estratégico de la política general de Gobierno expuesta ante el Congreso.

“Esta gestión tiene la voluntad política de cumplir sus promesas y de otorgarles a los militares las herramientas necesarias para que su paso por el cuartel sea el inicio de un futuro con mayores oportunidades”, manifestó el titular de la PCM.

La norma lleva la rúbrica del presidente de la República, José María Balcázar, y del titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Luis Enrique Arroyo Sánchez. Con ello reafirmando el compromiso del Ejecutivo con la inclusión social y la valorización del servicio a la Nación.

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