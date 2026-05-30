PCM implementa plataforma para identificar capacidad preventiva frente a la corrupción

Andina/Difusión

Lima 30 May. (ANDINA) -

Con el fin de fortalecer las acciones preventivas frente a la corrupción en las entidades públicas, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), a través de la Secretaría de Integridad Pública, presentó el “Tablero de Resultados de la Implementación del Modelo de Integridad”.

Esta nueva herramienta digitalpermitirá visualizar, de forma más accesible y transparente, los resultados de la evaluación del Índice de Capacidad Preventiva frente a la Corrupción (ICP)de las instituciones del Estado.

El ICP mide el nivel de preparación y capacidad que tienen las entidades públicaspara prevenir y enfrentar la corrupción.

A través de este reporte,la ciudadanía puede conocer qué tan fortalecidos están los mecanismos de prevención en el Estadoy cómo contribuyen al adecuado uso de los recursos públicos y al correcto ejercicio de la función pública en beneficio del interés general.

La plataforma promueve el uso estratégico de información para identificar brechas, mejorar procesosy fortalecer capacidades institucionales para que la ciudadanía reciba servicios públicos más transparentes, confiables y orientados al interés general.

El tablero digital, quees de acceso público a través del siguiente enlace, permite visualizar de manera dinámica y sencilla, los puntajes globales y por componentes del ICP, así como brechas identificadas, resultados por redes de integridad, aplicando filtros por tipo de entidad o nivel de gobierno.

La presentación de esta herramienta digital contó con la participación delsecretario de Integridad Pública, Diego Montes, así como del subsecretario de Monitoreo de la Integridad Pública, Jorge Portocarrero, quien explicó las principales funcionalidades del tablero en el marco del proceso de evaluación del ICP de los años 2024 y 2025.

A la actividad también asistióCarlos Vargas Mas, director del Programa GFP Subnacional de la Cooperación Económica Suiza del Basel Institute on Governance, entidad que contribuyó al fortalecimiento e implementación del sistema de evaluación y del tablero digital del ICP.

Con esta plataforma,la Presidencia del Consejo de Ministros reafirma su compromiso continuar impulsando mecanismos de transparencia, monitoreo y mejora continuapara fortalecer la implementación del Modelo de Integridad y seguir avanzando hacia un Perú más íntegro y cercano a la ciudadanía.

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