PCM impulsa modernización de la gestión pública con asistencias técnicas a escala nacional

Andina/Difusión

Lima 10 Ene. (ANDINA) -

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) fortaleció la modernización del Estado mediante capacitaciones y asistencias técnicas dirigidas a servidores civiles de los tres niveles de gobierno, con el objetivo de mejorar la prestación de servicios públicos orientados a las necesidades de la ciudadanía.

Leer también: [ Normas Legales: JNE aprueba directiva sobre acreditación de observadores electorales]

Durante el 2025, la PCM, a través de la Secretaría de Gestión Pública, desarrolló acciones formativas en temas estratégicos como gestión de la calidad de los servicios públicos, gestión de reclamos, estructura y organización del Estado, gestión del conocimiento, gobierno abierto, así como mejora de procesos y orientación a resultados.

Estas iniciativas permitieron fortalecer las capacidades de más de 8,000 servidores civiles, promoviendo una gestión más eficiente, transparente y centrada en el ciudadano, en línea con los principios de la modernización de la gestión pública.

A escala nacional

Los talleres y asistencias técnicas se realizaron de manera descentralizada en Lima y en diversas regiones del país, entre ellas Arequipa, Iquitos, Huánuco, Cusco, Trujillo, Moyobamba y Tarapoto, con el propósito de asegurar un alcance nacional del proceso de modernización.

De esta manera, según la nota de prensa, la PCM reafirma su compromiso de conducir y articular la modernización de la gestión pública para garantizar servicios de mayor calidad, más cercanos a la ciudadanía y alineados a la eficiencia y la transparencia.

googletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });