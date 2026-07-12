PCM impulsa uso de tecnología climática contra minería ilegal y narcotráfico

Andina/Difusión

Lima 12 Jul. (ANDINA) -

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) informó sobre la promoción del uso de herramientas meteorológicas, climatológicas e hidrológicas del Senamhi para fortalecer la planificación de las intervenciones de la Policía Nacional del Perú (PNP) contra la minería ilegal, el tráfico ilícito de drogas y otros delitos complejos en zonas de difícil acceso del país.

A través de la Oficina de Cumplimiento de Gobierno, la PCM lideró una reunión de articulación con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) para que la PNP incorpore información especializada en la planificación de sus intervenciones.

El objetivo es que los agentes policiales cuenten con datos precisos sobre el clima y el estado de los ríos antes de ejecutar operaciones en territorios expuestos a lluvias intensas, deslizamientos, terrenos inestables y otras condiciones que pueden afectar el despliegue operativo, precisó la PCM.

Herramientas

Durante el encuentro, especialistas del Senamhi presentaron el funcionamiento de su sala de pronóstico a representantes de las direcciones de Medio Ambiente, Antidrogas, Aviación Policial y Operaciones Especiales de la PNP.

La incorporación de información meteorológica, climatológica e hidrológica permitirá planificar intervenciones más precisas y tecnificadas, reducir los riesgos para el personal policial y evitar la pérdida de oportunidades de acción o sobrecostos ocasionados por condiciones climáticas adversas.

La PCM señaló que este mecanismo de coordinación facilitará el uso oportuno de la información técnica del Senamhi por parte de la Policía Nacional, con el fin de favorecer en una mejor anticipación de riesgos y una toma de decisiones operativas más informada.

Asimismo, indicó que la reunión permitió identificar la necesidad de fortalecer la integración sistemática de fuentes técnicas especializadas en la planificación, ejecución y evaluación de las intervenciones policiales.