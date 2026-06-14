PCM instala Comisión Multisectorial para reforzar el crecimiento y desarrollo económico

Andina/Difusión

Lima 14 Jun. (ANDINA) -

Con el fin de impulsar las intervenciones públicas orientadas al desarrollo económico que requieren continuidad en el Estado peruano, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) instaló la Comisión Multisectorial para el fortalecimiento de la coordinación de las políticas nacionales de carácter sectorial y multisectorial relativas al desarrollo Económico.

Este colegiado es una pieza fundamental del eje de continuidad económica de la Política General de Gobierno de transición.Entre sus principales funciones se encargará de realizar un diagnóstico y proponer mejoras inmediatas que agilicen la ejecución de proyectosy fortalezcan la coordinación en el Estado en los diferentes niveles de gobierno.

La sesión, que se realizó en la sala Acuerdo Nacional de la Presidencia del Consejo de Ministros, fue liderada por la jefa de Gabinete de Asesores de la PCM, María del Pilar Sosa, y la jefa de la Oficina de Cumplimiento de Gobierno, Romina Caminada.

Además,

contó con la participación del jefe de Gabinete de Asesores del Despacho Presidencial, Fernando Silva, representantes de los ministerios de Economía y Finanzas, Educación, Producción, Transportes y Comunicaciones, Energía y Minas, Vivienda Construcción y Saneamiento, Comercio Exterior y Turismo, Trabajo y Promoción del Empleo, Desarrollo Agrario y Riego y Ambiente.

También estuvieron presentes funcionarios del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan), Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) y representantes de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) y la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE), que forman parte de la Comisión.

La Presidencia del Consejo de Ministros garantiza una gestión pública más moderna y eficiente y reafirma su compromiso de mantener un rumbo estable que atraiga inversiones, mejore la competitividad y genere oportunidades de desarrollo en el país.

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