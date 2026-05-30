PCM lanza Hackatón de Innovación Digital para soluciones en mejora de servicios públicos

Andina/Difusión

Lima 31 May. (ANDINA) -

Si tienes más de 18 años y estás interesado en diseñar propuestas que contribuyan a mejorar la prestación de servicios públicos, ¡esta es tu oportunidad! La Presidencia del Consejo de Ministros(PCM), a través de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, lanzó la Hackatón Nacional de Innovación Digital - Transformagob 2026, un espacio de cocreación orientado a diseñar soluciones digitales.

Del 12 al 14 de junio, ciudadanos, academia y sector privado trabajarán juntos en sesiones virtuales de ideación y experimentación, con el fin de construir propuestas innovadoras, viables y con impacto, a partir de problemas previamente identificados en instituciones del Estado, en la primera etapa del “Transformagob 2026”.Lee también: [Madre de Dios: Gobierno fortalece lucha antiminería ilegal con nuevo puesto de vigilancia]

Los ciudadanos que se inscriban trabajarán junto a laboratorios de innovación digital de más de 15 entidades públicas nacionales, regionales y locales para transformar desafíos públicos en propuestas de solución.

El secretario de Gobierno y Transformación Digital, Ricardo Zapata, destacó que desde la PCM se viene impulsando una transformación digital con resultados concretos, cercana a la ciudadanía y conectada con los desafíos reales del país.“Transformagob 2026 es una iniciativa que permiteque los laboratorios de innovación digital del Estado pasen de la identificación de problemas a la construcción de soluciones, incorporando la mirada ciudadana, el uso estratégico de datos y metodologías de innovación digital”, señaló.Los interesados podrán participar, de forma individual o en equipo de 2 y 5 integrantes, registrándose hasta el 10 de junio a través del siguiente enlace: https://facilita.gob.pe/t/54361.Identificación de necesidadesLa Hackatón Nacional de Innovación Digital forma parte de Transformagob 2026, programa de entrenamiento y experimentación dirigido a equipos de servidores públicos que integran laboratorios de innovación digital estatales, y cuenta con la colaboración del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).En una primera etapa del “Transformagob 2026”, los equipos de servidores públicos de entidades que cuentan con un Laboratoriode Innovación Digital identificaron y formularon desafíos vinculados a necesidades reales de sus instituciones y territorios, los cuales serán presentados en la Hackatón para recibir ideas y enfoques desde distintas miradas de la ciudadanía.Estas propuestas servirán como punto de partida para avanzar hacia soluciones digitales aplicables, sostenibles y alineadas con las prioridades de las entidades públicas participantes.De esta manera, la PCM fortalece su rol articulador en la transformación digital del Estado, promoviendo espacios donde servidores públicos, ciudadanía, academia, sector privado y sociedad civil colaboren para generar soluciones con valor público.(FIN) NDP/HTC