PCM lanza microcurso para fortalecer implementación del Modelo de Integridad en entidades

Andina/Difusión

Lima 22 Jul. (ANDINA) -

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) lanzó el microcurso “Primeros pasos para la implementación del Modelo de Integridad: guía básica para las entidades públicas”, con orientaciones sobre la aplicación de este modelo que permite optimizar las capacidades de las instituciones estatales frente a la corrupción.

La iniciativa, impulsada a través de laSecretaría de Integridad Pública, consta desiete videosdirigidos a oficiales de integridad y equipos de los tres niveles de gobierno. Su desarrollo fue posible gracias al apoyo de la Cooperación Económica Suiza y el Programa GFP Subnacional, a cargo del Basel Institute on Governance.

LaPCMdestacó que este microcurso sirve comoherramienta de apoyo para las acciones de capacitación en sus respectivas instituciones.

Su lanzamiento se llevó a cabo durante una asistencia técnica virtual dirigida a especialistas de integridad de todo el país, durante la cual se absolvieron también consultas sobre las guías de evaluación del

Modelo de Integridad.

La presentación de esta serie de videos contó con la participación del secretario de Integridad Pública, Diego Montes; la oficial nacional de programa de la Cooperación Económica Suiza, Nelly Salgado; y el director del Programa GFP Subnacional, Carlos Vargas.

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Prevención de la corrupción en regiones

De manera complementaria, la Subsecretaría de Monitoreo de la Integridad Pública lleva a cabojornadas descentralizadas de asistencia técnicaen diferentes regiones, las cuales buscan afianzar el Modelo de Integridad en los gobiernos regionales y sus dependencias adscritas.

Además, recientemente se concretaron sesiones de trabajo en Madre de Dios, Tumbes, Loreto y Moquegua, a fin de orientar a las autoridades, funcionarios y servidores civiles sobre cómo asegurar una administración basada en la

ética, la transparencia y la prevención de prácticas ilícitas.

"Con estas acciones, laSecretaría de Integridad Públicaamplía el acceso a herramientas de especialización y acompañamiento en todo el Estado. De este modo, el Ejecutivo asegura una gestión gubernamental íntegra y transparente, destinada a brindar mejores servicios para elevar el bienestar de la ciudadanía",resaltó la

PCM.

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