PCM lidera intercambio regional para modernizar atención infantil y servicios de salud

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Lima 1 Jun. (ANDINA) -

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) impulsa el intercambio de experiencias entre los equipos de salud de los gobiernos regionales de San Martín y La Libertad, enfocado en las mejoras implementadas en el servicio de Control de Crecimiento y Desarrollo (CRED).

La pasantía, organizada por la Secretaría de Gestión Pública de la PCM,se desarrolló en Moyobamba y permitió que profesionales de salud intercambiaran las buenas prácticasque han sido implementadas para mejorar la atención de niñas y niños en establecimientos de salud de ambas regiones; utilizando como herramienta de gestión la Norma Técnica de Gestión de Calidad de Servicios.

Durante las jornadas, representantes de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) de La Esperanza (La Libertad), Nueva Rioja y Moyobamba (San Martín), compartieron experiencias exitosas para reducir tiempos de espera y mejorar la organización de citas.

Además, de demostrar el uso del Sistema de Información de la Historia Clínica Electrónica (SIHCE) en una consulta CRED y fortalecer el seguimiento de la atención infantil con herramientas digitales, lo que

ha permitido identificar oportunamente casos de anemia, necesidades de vacunas y brechas de cobertura.

El secretario de Gestión Pública de la PCM, Juan Carlos Pasco, destacó la importancia de promover espacios de aprendizaje entre regiones para acelerar mejoras concretas en los servicios que recibe la población.

“Cuando una experiencia exitosa se comparte y se replica, gana todo el país. Desde la PCM impulsamos una gestión pública que moderna, innovadora y que pone a las personas en el centro de los servicios públicos, especialmente en áreas tan sensibles como la salud infantil”, señaló.

Asimismo, resaltó la experiencia de telemedicina implementada en la Micro Red de Salud Lluyllucucha, reconocida como práctica distinguida en el Concurso Nacional de Buenas Prácticas en Calidad de Servicios 2025.

La actividad contó con el apoyo técnico de la cooperación alemana para el desarrollo, implementada por la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, a través del proyecto MADES.

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