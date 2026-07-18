PCM lideró simulacro nacional para fortalecer la respuesta del país frente a ciberataques

Andina/Difusión

Lima 18 Jul. (ANDINA) -

La Presidencia del Consejo de Ministros, a través de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, mediante el Centro Nacional de Seguridad Digital, lideró el Simulacro de Ataques Cibernéticos – SIMAC 2026, ejercicio nacional orientado a fortalecer las capacidades de preparación, detección, respuesta y recuperación de las entidades frente a incidentes de seguridad digital.

La actividad reunió a 152 entidades y 256 participantes, quienes durante cuatro horas participaron en un ejercicio técnico desarrollado en un entorno controlado y seguro, diseñado para evaluar los procedimientos, las capacidades operativas y los mecanismos de coordinación institucional frente a escenarios de ciberataques.

“El SIMAC 2026 no es solo un ejercicio técnico. Es una herramienta estratégica para entrenar capacidades reales, fortalecer la coordinación institucional y asegurar que los servicios digitales del Estado puedan mantenerse operativos frente a posibles amenazas”,señaló el secretario de Gobierno y Transformación Digital de la PCM.

Duranteel SIMAC 2026, los equipos participantes asumieron el rol de Blue Team frente a un escenario que recreó 12 actividades maliciosas. El ejercicio permitió evaluar sus capacidades para identificar, analizar, contener y mitigar amenazas cibernéticas simuladas, así como restablecer los servicios afectados y coordinar una respuesta oportuna dentro de sus organizaciones.

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Asimismo, el simulacro permitió identificar oportunidades de mejora, fortalecer las capacidades técnicas de respuesta y consolidar la articulación entre las entidades frente a incidentes de seguridad digital. De este modo, el SIMAC se consolida como una herramienta estratégica para fortalecer la resiliencia digital del país y contribuir a la protección de los servicios digitales que reciben la ciudadanía, las empresas y las instituciones.

El Centro Nacional de Seguridad Digitaldiseñó y dirigió el simulacro, proporcionando un entorno controlado y seguro para su desarrollo. Durante el ejercicio, orientó a los participantes, supervisó su ejecución, brindó asistencia técnica, monitoreó las actividades y consolidó los resultados, que servirán de base para formular recomendaciones orientadas a fortalecer las capacidades de respuesta de las entidades participantes frente a incidentes de seguridad digital.

Con esta iniciativa, laPresidencia del Consejo de Ministros (PCM)reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la seguridad y la confianza digital en el país, promoviendo una cultura de prevención, cooperación y mejora continua que contribuya a enfrentar con mayor eficacia las amenazas cibernéticas cada vez más sofisticadas y proteger los servicios digitales esenciales para la ciudadanía.

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