PCM: Más de 80 entidades postulan 230 iniciativas a concurso nacional de buenas prácticas

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Lima 11 Jul. (ANDINA) -

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) informó que 81 entidades del Estado presentaron 230 iniciativas al II Concurso Nacional de Buenas Prácticas en Calidad de Servicios, con el objetivo de reconocer acciones orientadas a brindar servicios públicos más eficientes, innovadores y transparentes.

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La convocatoria, impulsada por la Secretaría de Gestión Pública y cerrada el 7 de julio, recibió propuestas de ministerios, municipalidades, universidades nacionales, el Poder Judicial, gobiernos subnacionales, organismos públicos, órganos constitucionalmente autónomos y empresas estatales.

Del total de postulaciones, 129 corresponden al eje de Mejora Continua, enfocado en fortalecer los canales de atención; 69 al de Innovación Pública, con iniciativas para responder de manera creativa a los problemas sociales; y 32 al de Estado Abierto, orientado a promover la transparencia y la participación ciudadana.

La PCM destacó que las propuestas evidencian la aplicación de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2030, que busca optimizar el funcionamiento del Estado, fortalecer la prestación continua de servicios públicos y consolidar una gestión basada en información confiable y transparente.

Tras el cierre de las inscripciones, un comité evaluador revisará los expedientes y un jurado especializado seleccionará a los ganadores en las tres categorías del concurso.

"El importante número de postulaciones en esta segunda edición, que supera a la primera convocatoria, refleja el esfuerzo por mejorar los servicios y atender con eficacia las necesidades de las personas", remarcó el secretario de Gestión Pública de la PCM, Juan Carlos Pasco Herrera.