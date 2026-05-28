PCM y Midagri articulan medidas para enfrentar crisis del arroz

Andina/Difusión

Lima 28 May. (ANDINA) -

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), articuló una mesa de diálogo multisectorial para atender las demandas de los productores arroceros y avanzar en la elaboración de un decreto de urgencia que establecerá medidas económicas extraordinarias frente a la crisis del arroz.

La reunión contó con la participación de representantes del Ejecutivo, gobernadores regionales y organizaciones de productores de arroz de diversas regiones del país, bajo el contexto de la paralización que mantiene este sector.

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Medidas

El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Felipe Meza, anunció que el próximo decreto de urgencia contemplará la adquisición excepcional de arroz directamente a productores de la agricultura familiar.

Precisó que para esta medida se prevé asignar más de S/100 millones, con el objetivo de beneficiar directamente a los pequeños agricultores y evitar intermediarios. Añadió que el Midagri estará a cargo de validar los padrones de productores.

Por su parte, el viceministro de Gobernanza Territorial, Francisco Gavidia, informó que en los próximos días se firmará un Decreto Supremo para fortalecer el rol fiscalizador de Indecopi y Osinergmin ante eventuales distorsiones en el mercado de precios de combustibles.

Asimismo, el titular del Midagri indicó que el decreto de urgencia también incluirá la transferencia de S/50 millones a gobiernos regionales para la limpieza y mantenimiento de canales de riego mediante núcleos ejecutores y juntas de regantes, como medida preventiva frente al fenómeno de El Niño Global.

Además, señaló que se implementarán unidades de biofertilizantes y se promoverá la extracción y uso de guano de isla para reducir la dependencia de fertilizantes químicos como la urea.