PCM y Moquegua alcanzan acuerdos frente a contaminación de la cuenca el río Coralaque

Andina/Mesa De Diálogo Para Atender La

Lima 17 Jun. (ANDINA) -

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, lideró en Moquegua la reanudación de la mesa de diálogo que aborda la problemática de la contaminación por metales pesados de la cuenca del río Coralaque, una de las principales preocupaciones de la población de la región.

La reunión, en la que participaron ministros de Estado, autoridades locales y representantes de la sociedad civil, permitió reactivar un espacio de trabajo y establecer compromisos para mitigar los impactos de la contaminaciónen la zona.

Tras más de dos horas de debate, el Ejecutivo informó que se tiene aseguradoun financiamiento de 25 millones de soles para iniciar la ejecución del proyecto, a cargo del Ministerio de Energía y Minas, el cual se constituirá como la unidad ejecutora, y que permitirá reducir los impactos de la contaminación.

“Entiendo perfectamente el problema del río Coralaque. La contaminación de la cuenca constituye una prioridad para el Ejecutivo, debido al impacto sobre el ambiente, la salud de la población y las actividades económicas de las comunidades”, remarcó el titular de la PCM

Proyectos para la región

Como parte de los acuerdos alcanzados, diversos sectores del Ejecutivo

presentaron una cartera de proyectos estratégicos destinados a impulsar el desarrollo de Moquegua.

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego anunció la programación de recursos para el 2027 y la asignación del 20% del costo de los proyectos para el 2026, lo que permitirá iniciar de manera inmediata la convocatoria del proceso para los proyectos de Ánimas, Quinistaquillas y Coalaque.

Por su parte, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo señaló que, a través del programaLlamkasun Perú, se invertirá al 25 de julio próximo, más de S/4 millones en la región Moquegua, distribuidos en proyectos de inversión y actividades de intervención inmediata.

En materia de infraestructura, el Ministerio Transportes y Comunicaciones indicó que se ha priorizado la ejecución del espigón rompeolas en la provincia de Ilo y que para julio de este año se entregará el expediente técnico de la carretera Moquegua–Omate–Arequipa,

Los acuerdos alcanzados representan un avance significativo en la atención de una de las principales demandas de la población moqueguana y consolidan el compromiso del Gobierno con la recuperación ambiental y el desarrollo sostenible de la región, puntualizó el presidente del Consejo de Ministros.

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