Andina/Difusión

Lima 3 Jun. (ANDINA) -

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, se reunió hoy con el comisionado de Comercio y director de la Administración de Comercio Exterior de Israel, Roey Fisher, para abordar oportunidades que fortalezcan los vínculos económicos y comerciales entre ambos países.

Asimismo,dialogaron sobre el proceso de adhesión del Perú a la OCDEy se destacó la próxima visita de delegaciones empresariales israelíes al país para impulsar oportunidades de cooperación en minería, tecnología y ciberseguridad, informó la Presidencia del Consejo de Minisros (PCM).

Precisamente, Luis Arroyo llegó la ciudad de París, Francia, para participar en la

Reunión del Consejo a nivel Ministerial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

De acuerdo a su agenda, hoy miércoles participará en el evento central de la misión, la Reunión del Consejo a nivel Ministerial de la OCDE, que reunirá a ministros de países miembros, así como asociados y no miembros, con lo que ratificará la voluntad política del Ejecutivo de avanzar en el proceso de adhesión a dicho organismo.

La OCDE es un organismo internacional dedicado a promover políticas públicas para el bienestar y crecimiento global. El ingreso del Perú a este bloque representa una política de Estado que trasciende gobiernos, debido a que permitirá adoptar altos estándares en el aparato público y modernizarlo en beneficio del ciudadano.

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