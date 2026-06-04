PCM presenta plataforma para fortalecer el cumplimiento digital en entidades públicas

Andina/Pcm Presenta Plataforma Para Fortalecer El

Lima 5 Jun. (ANDINA) -

Con el objetivo de fortalecer el seguimiento de la transformación digital en el Estado, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), a través de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, presentó la Plataforma de Cumplimiento Digital, herramienta que permitirá a las entidades públicas registrar, gestionar y monitorear el avance de sus compromisos e indicadores vinculados al gobierno digital, la confianza y la transformación digital.

El evento contó con la participación de la secretaria general de la PCM, María Cecilia Chumbe, y permitió reafirmar la importancia de consolidar una transformación digital ordenada, articulada y centrada en las personas, en el marco de la Política Nacional de Transformación Digital al 2030.

“La transformación digital es una tarea de Estado que requiere articulación, liderazgo institucional y una mirada común para mejorar los servicios públicos y acercar el Estado a las personas”, afirmó la funcionaria.

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Por su parte, en sus palabras de bienvenida, el secretario de Gobierno y Transformación Digital de la PCM, Ricardo Zapata, destacó que esta plataforma busca fortalecer la coordinación directa con los equipos que lideran la implementación tecnológica en las entidades públicas.

Fortalecimiento de la gestión pública

Está herramienta facilitará el acceso a información centralizada y actualizada sobre el cumplimiento de disposiciones normativas, compromisos institucionales e indicadores estratégicos, contribuyendo a identificar brechas, oportunidades de mejora y prioridades de intervención.

Además, contribuirá a fortalecer una gestión pública más transparente, articulada y orientada a resultados, al brindar información clave para la toma de decisiones y para el seguimiento del avance de la transformación digital en las entidades del Estado.

La presentación de la Plataforma de Cumplimiento Digital, oficializada mediante Resolución Ministerial N.° 049-2026-PCM, se dio en el marco de la Sesión de Reunión con Líderes de Tecnologías de la Información del sector público, que se llevó a cabo en el auditorio del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

En el encuentro participaron jefes de Oficinas Generales de Tecnologías de la Información y líderes tecnológicos de diversas entidades públicas, quienes intercambiaron experiencias y reafirmaron su compromiso con la implementación de las iniciativas estratégicas impulsadas en materia de gobierno y transformación digital.

(FIN) NDP/HTC/FHG