PCM se pronuncia sobre autógrafa observada en relación a saneamiento de límites en Tacna

Andina/Fachada De La Presidencia Del Consejo De

Lima 2 Jul. (ANDINA) -

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) emitió un comunicado en relación a la autógrafa de la Ley de saneamiento de tramos de la provincia de Jorge Basadre y de algunos de sus distritos, en el departamento de Tacna, observada por el Ejecutivo.

Precisa quela autógrafa se refiere al límite entre los distritos de Ilabaya y Locumba, en la provincia de Jorge Basadre, así como el límite entre las provincias de Jorge Basadre y Candarave, del departamento de Tacna.

Dicho límite, según asegura, se sustenta en la Ley N.° 31463 que establece un proceso excepcional para el saneamiento de límites a nivel nacional y su reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N.° 127-2022-PCM.

“La observación realizada por el Poder Ejecutivo a la autógrafa propone una redacción más clara de su única disposición complementaria final, al precisar los distritos involucrados en la colindancia entre las provincias de Jorge Basadre y Candarave”, indica el comunicado.

Finalmente, precisa que el contenido de l

a citada autógrafa no se ocupa del límite entre los departamentos de Moquegua y Tacna.

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