PCM reafirma compromiso del Gobierno para promover desarrollo de provincia del Putumayo

Andina/Difusión

Lima 20 Jun. (ANDINA) -

La Comisión Multisectorial para la pacificación y desarrollo integral de la provincia de Putumayo, liderada por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), aprobó su agenda de trabajo que reafirma el compromiso del Gobierno con la atención a las necesidades prioritarias de la población loretana ubicada en la zona fronteriza entre Perú y Colombia.

El viceministro de Gobernanza Territorial, Fidel Pintado,quien presidió la última sesión de la Comisión, destacó la voluntad del Ejecutivo de acercar los servicios del Estado a las poblaciones más alejadas y reafirmó el compromiso de atender sus necesidades.

“El Estado sí busca estar presente en las zonas más alejadas del país. El Estado sí quiere estar con ustedes. El encargo que nos ha dado el premier Luis Arroyo es estar lo más cerca posible de los ciudadanos que están más alejados”,señaló.

Por su parte, los dirigentes de las comunidades nativas de la provincia del Putumayo destacaron la importancia de la Comisión como un mecanismo para canalizar sus demandas históricas y fortalecer la presencia del Estado en uno de los territorios más alejados del país.

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Asimismo, expusieron una serie de prioridades para mejorar la calidad de vida de la población, entre las que destacan, la necesidad de fortalecer la conectividad aérea mediante vuelos subsidiados y el mejoramiento de aeródromos; la ampliación de la conectividad telefónica y digital; y el mejoramiento de la infraestructura educativa.

Creada en septiembre de 2025, la Comisión Multisectorial para la pacificación y desarrollo integral de la provincia de Putumayoestá conformada por representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros y los ministerios del Interior, Defensa, Relaciones Exteriores, Desarrollo e Inclusión Social, Salud, Educación, Desarrollo Agrario y Riego, Transportes y Comunicaciones, Ambiente, Cultura, Vivienda, Construcción y Saneamiento y Energía y Minas.

Asimismo, la integran representantes delGobierno Regional de Loreto, de la Municipalidad Provincial de Putumayo y de los municipios distritales de Rosa Panduro, Yaguas y Teniente Manuel Clavero, así como de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente(ORPIO) y siete representantes de organizaciones de los pueblos indígenas de la provincia de Putumayo, formalmente constituidas.

La Comisión Multisectorial continuará impulsando acciones coordinadas entre los diferentes niveles de gobiernoy las organizaciones representativas de la provincia, con el objetivo de promover el bienestar y el desarrollo sostenible de la población de Putumayo.

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