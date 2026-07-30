Pedido de facultades será explicado a diputados, afirma ministro Vinelli

Archivo - Perú.- Jefe del equipo de transferencia designa equipos sectoriales para traspaso en ministerios - Andina/Difusión - Archivo

Lima 30 Jul. (ANDINA) -

El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, informó que buscarán consenso y explicarán a los diputados en qué consisten las normas que formarán parte del pedido de facultades que presentarán al Congreso para enfrentar la inseguridad ciudadana y el fenómeno El Niño.

"Vamos a buscar consenso y vamos explicar a los diputados en qué consisten estas normas para que puedan evaluar y finalmente puedan aprobarlas", señaló Vinelli en entrevista con radio Exitosa.

Adelantó que este domingo sesionará el Consejo de Ministros para aprobar la versión definitiva de la solicitud de facultades legislativas, cuyo debate se espera iniciar a partir del próximo lunes. Refirió que en la primera sesión del Consejo del Ministros, realizada ayer, se presentó una propuesta de pedido de facultades legislativas, la cual fue distribuida a todos los ministros para su revisión a fin que este domingo se apruebe el documento final. "Ayer hubo Consejo de Ministros, se presentó un borrador, una propuesta, esta propuesta fue distribuida a los ministros y vamos a tener el siguiente consejo el domingo, donde se va aprobar la versión definitiva", indicó.Lee también: Presidenta Keiko Fujimori participa en Ceremonia de Acción de Gracias por el PerúEn ese sentido, estimó que el pedido se tramitará el fin de semana y se entrará al debate del documento a partir de lunes. Al respecto, se mostró confiado en obtener el respaldo de los diputados, teniendo en consideración que la inseguridad ciudadana es un problema que agobia a la población. "El domingo vamos a pedir al Congreso que ellos nos autoricen y entraremos al debate a partir del lunes", afirmó.Vinelli detalló que la propuesta contempla, entre otras medidas, que las Fuerzas Armadas puedan controlar el perímetro de los penales para efectuar la revisión de lo que ingresa y sale de estos centros.Respecto al fenómeno El Niño, el ministro señaló que la presidenta de la república, Keiko Fujimori, liderará directamente las acciones para enfrentar sus efectos negativos, con el apoyo principal de los ministerios de Defensa, Vivienda, Transportes y Comunicaciones, Desarrollo Agrario y Riego.

"La presidenta nos dijo ayer en el Consejo de Ministros: queremos un Estado que esté presente, que esté directamente en el campo, ministros viajando y conversando con la población y resolviendo sus problemas directamente allí, y eso vamos a hacer con el liderazgo de la presidenta", subrayó.

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