Perú adopta Compromiso Regional de Santiago contra Delincuencia Organizada Transnacional

Andina/Difusión

Lima 29 May. (ANDINA) -

El canciller Carlos Pareja participó, junto al ministro del Interior, José Zapata, en la reunión de alto nivel sobre Coordinación Regional frente a la Delincuencia Organizada Transnacional, convocada por el Gobierno de Chile y realizada en Santiago.

El encuentro, inaugurado por el presidente de ese país, José Antonio Kast, reunió a

ministros de Relaciones Exteriores e Interior de Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador y el Perú.

Al término de este se suscribió elCompromiso Regional de Santiago contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que dispone la creación de un grupo de trabajo encargado de elaborar un Plan de Acción Conjunto para enfrentar dicha problemática.

El documento político y programático contiene líneas de trabajo eninteligencia fronteriza, flujos financieros ilícitos, control migratorio y cooperación penitenciaria.

Además, se precisa queel grupo de trabajo se instalará en un plazo de 90 díasbajo un liderazgo rotatorio, y se prevé una reunión de evaluación en 180 días.

Durante su intervención, Pareja Ríos destacó que el Perú impulsó originalmente esta iniciativa y que asume los compromisos adoptados con el pleno respaldo de las instituciones nacionales competentes.

Asimismo, enfatizó que la única forma de cerrarle espacios a la delincuencia organizada transnacional es actuar de manera conjunta, con determinación y continuidad.

Lee también: Elecciones 2026: canciller supervisa en Santiago organización de comicios del 7 de junio

Reuniones bilaterales con Bolivia y Ecuador

De otro lado, el canciller peruano sostuvo una reunión bilateral con su homólogo de Bolivia, Fernando Aramayo, en la cual ambos destacaron la conmemoración del bicentenario de relaciones diplomáticas bilaterales y valoraron la cooperación mutua en la repatriación de connacionales.

Asimismo, el canciller boliviano agradeció al Perú por el envío de ayuda humanitaria para hacer frente al desabastecimiento que enfrenta su país.

En esa línea, el Perú reafirmó su respaldo a la gobernabilidad democrática boliviana y ambas autoridades coincidieron en la importancia de impulsar la integración física, la complementariedad económica y la facilitación del comercio exterior boliviano a través de la infraestructura vial y portuaria peruana.

El canciller Pareja se reunió, además, con la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador, Gabriela Sommerfeld.

Durante el encuentro, reafirmó el compromiso del Perú de continuar fortaleciendo la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, con énfasis en el combate a la minería ilegal en las zonas de frontera mediante una respuesta articulada y sostenida a través de los mecanismos de cooperación existentes.

Finalmente, el ministro de Relaciones Exteriores transmitió la disposición de continuar abordando las áreas prioritarias de la agenda común al más alto nivel, con miras al próximo Encuentro Presidencial y Gabinete Binacional, que se celebrará en nuestro país en noviembre de este año.

googletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });