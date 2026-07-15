Perú y Argentina fortalecen cooperación frente a lavado de activos y crimen organizado

Andina/Perú Y Argentina Fortalecen Cooperación En

Lima 16 Jul. (ANDINA) -

La viceministra de Justicia, Shadia Valdez Tejada, sostuvo una reunión de trabajo con el ministro de Justicia de Argentina, Juan Bautista Mahiques, junto a sus equipos técnicos, con el objetivo de fortalecer la cooperación bilateral en materia de prevención y lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y otras formas de criminalidad organizada.

En el marco del LIII Pleno de Representantes y Reuniones de Grupos de Trabajo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), ambas autoridades intercambiaron experiencias sobre los avances de sus países en la adecuación a los estándares internacionales promovidos por esta organización intergubernamental, así como sobre los desafíos para fortalecer sus marcos normativos e institucionales.

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La viceministra Valdez Tejada resaltó que el Perú ha elaborado una propuesta de Estrategia Nacional contra el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, como resultado de un trabajo técnico impulsado junto con la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF).

Otro de los temas abordados durante la reunión fue el uso de la inteligencia artificial como herramienta para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

En ese sentido, destacaron el potencial de esta tecnología para identificar patrones de riesgo, optimizar el análisis de operaciones sospechosas y fortalecer la investigación y persecución penal.

Las autoridades coincidieron en la importancia de mantener espacios permanentes de coordinación entre los países de la región para responder a los desafíos que plantean las nuevas tecnologías y fortalecer los mecanismos de prevención, detección e investigación frente a las amenazas del crimen organizado transnacional.

El LIII Pleno de Representantes del Gafilat se desarrolla en Lima del 14 al 17 de julio de 2026, con la participación de delegaciones de 18 Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) de América Latina.

(FIN) NDP/HTC