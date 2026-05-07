El Perú asume copresidencia regional del Mecanismo UE–CELAC

Andina/Difusión

Lima 8 May. (ANDINA) -

El Perú cerró su participación en la IV Reunión Anual del Programa COPOLAD III y en la XXVI Reunión de Alto Nivel del Mecanismo de Coordinación y Cooperación UE–CELAC en materia de drogas, desarrolladas en Punta Cana, República Dominicana.

Durante la reunión de alto nivel, el Perú asumió la copresidencia regional del Mecanismo UE–CELAC, agradeciendo el liderazgo ejercido por la República Dominicana y reafirmando su compromiso con la implementación de la Declaración de La Paz, marco político que orienta la cooperación birregional en materia de drogas.

En su intervención, el presidente ejecutivo de Devida, Hugo Begazo de Bedoya, señaló que el narcotráfico constituye una economía global compleja, impulsada por la demanda internacional y por organizaciones criminales con alta capacidad de adaptación.

Indicó que, si bien el Perú registró en 2024 una reducción de 3.3 % de la superficie cultivada con coca, persisten dinámicas de expansión y relocalización en zonas vulnerables.

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Subrayó que el problema mundial de las drogas exige una acción colectiva equilibrada entre países de producción, tránsito y consumo, bajo el principio de responsabilidad común y compartida. En ese marco, enfatizó que la evolución reciente del narcotráfico demanda una cooperación más eficaz, operativa y orientada a resultados concretos.

El presidente ejecutivo destacó que Europa se mantiene como el principal mercado de destino de la droga cocaínica producida en el Perú y, al mismo tiempo, como un mercado en crecimiento. Por ello, sostuvo que la cooperación técnica brindada por la Unión Europea debe complementarse con un mayor apoyo operativo, especialmente en interdicción, intercambio de información estratégica, control de rutas, investigación financiera y recuperación de activos.

Asimismo, remarcó que la Política Nacional de Drogas al 2030 del Perú se sustenta en tres ejes: reducción de la oferta, prevención y atención del consumo, y Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible. En esa línea, destacó que el desarrollo alternativo resulta esencial para generar oportunidades lícitas y sostenibles en comunidades vulnerables, especialmente en territorios afectados por economías ilícitas.

También alertó sobre el impacto ambiental del narcotráfico en la Amazonía, a través de la deforestación y la degradación de ecosistemas sensibles, por lo que llamó a fortalecer políticas articuladas que protejan el ambiente y acompañen la transición hacia economías lícitas.

En el marco de estas actividades, Hugo Begazo de Bedoya sostuvo una reunión con Borja Díaz, director del Programa COPOLAD III, a quien agradeció la colaboración y destacó la necesidad de plantear metas más ambiciosas para enfrentar el tráfico ilícito de drogas, mediante una mayor erradicación de cultivos ilícitos, el fortalecimiento del Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible, y la adecuada disposición de insumos químicos.

(FIN) NDP/RMCH

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