Perú cierra primer cuatrimestre con indicadores económicos favorables pese a emergencias

Perú.- MEF: inversión pública sumó S/ 21,591 millones en primeros cinco meses y creció 11.4 % - Andina/Mef: Inversión Pública Sumó S/ 21,591

Lima 17 Jun. (ANDINA) -

El Perú concluye el primer cuatrimestre del presente año 2026 con un panorama alentador, luego de haber superado emergencias climáticas y energéticas por factores internos así como por el conflicto bélico internacional, con un conjunto de indicadores económicos favorables que ofrecen una base sólida para el próximo gobierno.

La Presidencia de la República informó que en este primer cuatrimestre, el Producto Bruto Interno (PBI) creció 3.6 %. Del mismo modo, las exportaciones registraron una expansión de 36.1 %, de acuerdo con información del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Igualmente, la inversión privada registró un crecimiento de 13.2 % en el primer trimestre del año.

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Cabe destacar que este dinamismo se mantiene en el mes de mayo, en el que la recaudación tributaria creció en 17.7 %. Asimismo, la inversión pública mostró un resultado destacado en el mismo mes, con un incremento de 11.4 % entre enero y mayo, mientras que el déficit fiscal se redujo a 1.6 % del PBI, reflejando una mayor eficiencia en el gasto público.

En conjunto, estos indicadores reflejan que el país mantiene condiciones favorables para consolidar el crecimiento económico.

Retos para un desarrollo microeconómico

Los logros económicos son reflejo de la confianza del sector privado en los fundamentos de la economía nacional y el sistema democrático, el mismo que se fortalece producto del incremento de la capacidad de recaudación tributaria, gestión de proyectos públicos y respeto de la regla fiscal, lo cual contribuirá a beneficiar a las familias, las regiones y los sectores productivos.

"Para sostener este escenario, se deben generar acuerdos institucionales, consolidar consensos y convertir el actual ciclo de crecimiento en desarrollo sostenible de largo plazo", indica Presidencia de la República.

Uno de los principales desafíos será que el nuevo sistema bicameral contribuya a fortalecer la institucionalidad, promover pactos territoriales y garantizar condiciones de confianza para un crecimiento más inclusivo y equilibrado

(FIN) NDP/HTC