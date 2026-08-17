Perú declara la "emergencia" parcialmente en Lima y ocho departamentos por las inundaciones

Keiko Fujimori - PRESIDENCIA DE PERÚ EN X

MADRID 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, ha declarado este lunes la situación de "emergencia" en varios distritos de la capital, Lima, así como aquellas regiones del país afectadas por las inundaciones que han paralizado el tráfico, colapsado desagües, afectado viviendas e incluso provocado la evacuación de decenas de familias.

La mandataria ha hecho el anuncio durante una visita a Villa El Salvador, en el sur de Lima, donde se han registrado importantes daños en más de 60 hogares y afectado a más de 300 personas. Las autoridades peruanas han extendido la declaración de emergencia a otros tres distritos de la capital, Chorrillos, Villa María del Triunfo y San Juan de Miraflores.

"Mi solidaridad con todas las familias que han perdido todo. Gracias a Dios no tenemos pérdida de vidas humanas, pero sí muchas pérdidas materiales. Vamos a declarar en emergencia varios de los distritos y también regiones en el sur del país y la sierra", ha manifestado acompañada por el ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas, y el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo.

Estas regiones son Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad --en el norte del país--, Áncash e Ica, en el centro; además de las sureñas Moquegua y Arequipa.

Asimismo, Fujimori ha salido al paso de las críticas vertidas contra el ministro de Economía, Elmer Cuba, quien este mismo lunes ha hecho un llamamiento a la calma, si bien ha minimizado los efectos de las inundaciones.

"No nos desesperemos, en todo el planeta hay lluvias y ocurre lo mismo. Hasta París se inunda, hasta Madrid se inunda. Santiago de Chile, que está acostumbrado a lluvia, se inunda (...) Tampoco exageremos por un poco de agua en las rodillas, así pasa", ha señalado durante una entrevista concedida a la emisora Exitosa.

La presidenta ha considerado que el ministro de Economía "no está viendo la magnitud del daño, de las pérdidas y del dolor de las familias que están teniendo esta tristeza tan grande porque en muchos casos han perdido todos".

"Mi solidaridad con todos ellos. Acá lo importante es, además de atender la emergencia, corregir las fallas estructurales", ha agregado.

Tras ello, titular de la cartera ministerial ha pedido disculpas "si alguien se sintió ofendido" con sus declaraciones. "Estoy de acuerdo con lo que dijo la presidente. Es una expresión coloquial y viendo con más calma lo que está ocurriendo, expresa otra preocupación", ha señalado durante una entrevista con la cadena RPP.