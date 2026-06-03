Perú y Ecuador reafirman compromiso de luchar contra crimen organizado

Andina/Difusión

Lima 4 Jun. (ANDINA) -

Los vicecancilleres del Perú, Félix Denegri, y del Ecuador, Alejandro Dávalos, reafirmaron hoy los profundos vínculos históricos, culturales y humanos que unen a ambos países, así como la solidez de una relación bilateral basada en la amistad, la confianza mutua, la cooperación y la integración.

Así lo expresaron durante una reunión realizada en Lima, donde destacaron además el

compromiso compartido de ambas naciones en la lucha frontal contra la delincuencia organizada transnacional.

Mediante una declaración conjunta, los vicecancilleres señalaron que la relación peruano-ecuatoriana constituye un referente regional de diálogo político, entendimiento y cooperación, sustentado en los compromisos asumidos en los Acuerdos de Paz de Brasilia de 1998.

Indicaron que dicho instrumento histórico permitió consolidar una etapa de paz duradera, integración y desarrollo conjunto en beneficio de ambos pueblos.

Asimismo, resaltaron la importancia del Encuentro Presidencial y Gabinete Binacional, así como de la Comisión de Vecindad Peruano-Ecuatoriana, considerados los principales mecanismos de conducción política y articulación de la relación bilateral.

Según destacaron, estas instancias han contribuido a consolidar una agenda amplia y dinámica orientada a obtener resultados concretos en distintos ámbitos de cooperación.

Los vicecancilleres expresaron también su satisfacción por los avances alcanzados en la ejecución de los compromisos acordados durante la reunión realizada en Quito en 2025.

Entre los principales temas abordados figuran las áreas de seguridad y defensa; comercio, inversiones y turismo; asuntos fronterizos, infraestructura y conectividad; temas ambientales y mineros; asuntos sociales y culturales; así como la promoción de la complementariedad económica y la integración fronteriza.

De igual forma, destacaron los esfuerzos conjuntos en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional y las actividades ilícitas conexas.

En ese contexto, subrayaron la adopción del Compromiso Regional de Santiago contra la Delincuencia Organizada Transnacional, aprobado el 28 de mayo de 2026 en Santiago de Chile.

Los representantes diplomáticos saludaron además la próxima realización del Encuentro Presidencial y XVII Gabinete Binacional Perú-Ecuador, previsto para el segundo semestre de 2026 en Lima.

Señalaron que este encuentro reafirma el compromiso de ambos países de continuar fortaleciendo el diálogo bilateral, la integración fronteriza y la cooperación en beneficio de sus poblaciones.

Finalmente, coincidieron en la necesidad de seguir impulsando los temas pendientes de la agenda bilateral mediante una coordinación estrecha y permanente entre las instituciones competentes de ambos países.

Asimismo, ratificaron su compromiso de fortalecer el diálogo bilateral frente a los desafíos comunes, convencidos de que la paz, la cooperación y la integración constituyen pilares fundamentales para el desarrollo y la prosperidad compartida.