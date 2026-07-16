Perú y Estados Unidos afianzan trabajo conjunto para enfrentar criminalidad organizada

Andina/Difusión

Lima 17 Jul. (ANDINA) -

La viceministra de Justicia, Shadia Valdez Tejada, se reunió este jueves en la sede de la Embajada de los Estados Unidos en el Perú, con funcionarios de la sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) para coordinar el desarrollo de las actividades de cooperación que ambas instituciones vienen ejecutando y las que se proyectan para los próximos meses.

El Gobierno de los Estados Unidos, a través de dicha sección, financia 11 talleres ycursos especializados en la lucha contra la criminalidad organizada, previstos en el Calendario Académico 2026 del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos del MNinisterio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh). El apoyo se concretó tras un trabajo de gestión conjunto entre ambas partes.

Durante el encuentro, la viceministra agradeció el respaldo del Gobierno estadounidense a través de su embajada y destacó el valor de una cooperación que se traduce enformación concreta para quienes enfrentan estos casos en el terreno. También se revisaron las líneas de trabajo futuras en el marco de las competencias del Centro de Estudios y del Despacho Viceministerial de Justicia, que tiene a su cargo la Dirección General de Asuntos Criminológicos.

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Las 11 actividades comprenden seis talleres sobreinterrogatorio, contrainterrogatorio y manejo de testigo hostil en el proceso penal, tres talleres sobre cuestiones problemáticas deldelito de lavado de activosy dos cursos sobreextinción de dominio.

Dichostalleres están dirigidas a defensores públicos, jueces y fiscales, tanto especializados como no especializados, que, en adición a sus funciones, conocen casos vinculados a la criminalidad organizada.

Programación descentralizada

Elcurso sobre extinción de dominio se viene desarrollando en Iquitos desde el 7 de julioy el primer taller sobre interrogatorio y contrainterrogatorio se dictará en Pucallpa el 21 y 22 de julio, para luego continuar en Tumbes, Cusco, Tacna, Iquitos y Trujillo hasta noviembre. Los talleres sobre lavado de activos llegarán a Huánuco, Arequipa y Pucallpa en fechas por definir.

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Cadaactividad es semipresencial y tiene 12 horas académicas que combinan sesiones virtuales y presenciales. El formato de taller permite el análisis de casos reales y la resolución de problemas junto a los docentes, a diferencia de las conferencias breves centradas en la exposición teórica.

Realizar estos encuentros en diversas provincias responde a la necesidad de cerrar brechas de acceso a formación especializada, uniformizar criterios en la administración de justicia y atender las particularidades de la criminalidad en cada jurisdicción.

ElCentro de Estudios en Justicia y Derechos Humanoses el órgano de formación académica del Minjusdh y concentra las actividades de capacitación jurídica del sector.

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