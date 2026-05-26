Perú y Estados Unidos afianzan vínculo al conmemorar 200 años de relación bilateral

Andina/Melina Mejía

Lima 27 May. (ANDINA) -

La relación bilateral entre el Perú y Estados Unidos se encuentra en su mejor momento y seguirá fortaleciéndose en el futuro, coincidieron en señalar el Canciller Carlos Pareja Ríos y el embajador norteamericano Bernie Navarro, tras participar esta noche en la celebración central del Bicentenario de la relación bilateral entre ambos países en el Gran Teatro Nacional.

El titular de Relaciones Exteriores y el embajador de Estados Unidos señalaron que este vínculo no solo abarca el área política, económica y comercial, sino también cultural y se afianza al conmemorarse los 200 años de relación.

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