Perú y Estados Unidos fortalecen alianza para enfrentar desafíos de seguridad regional

Andina/Difusión

Lima 9 Jul. (ANDINA) -

Durante la XVII Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas (CMDA), el ministro de Defensa del Perú, Amadeo Javier Flores Carcagno, sostuvo una reunión bilateral con el subsecretario adjunto de Defensa para Asuntos del hemisferio occidental de los Estados Unidos, Joseph Humire, con el objetivo de fortalecer la cooperación estratégica entre ambos países.

Durante el encuentro,las delegaciones de Perú y Estados Unidos reafirmaron su compromiso de profundizar los mecanismos de cooperación e interoperabilidad en materia de Defensa y Seguridad, orientados a responder de manera conjunta a los nuevos desafíos que enfrenta la región.

En la reunión de trabajo se destacó la importancia de ampliar oportunidades de cooperación en transferencia tecnológica, fortalecimiento de la base industrial de la defensa y coordinación regional, con la finalidad de promover capacidades conjuntas frente a amenazas emergentes que afectan la estabilidad y seguridad hemisférica.

Por parte del Perú participaron también el viceministro de Políticas para la Defensa, Walter Chávez Cruz; el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, General de Ejército César Briceño Valdivia; y el comandante general de la Fuerza Aérea del Perú, General del Aire Mario Contreras León Carty.

La reunión bilateral se desarrolló durante la primera jornada de la XVII CMDA, evento internacional que reúne en la ciudad del Cusco a 30 delegaciones de países del continente.

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