Perú expresa su solidaridad al pueblo de Guyana tras naufragio de embarcación

Andina/Daniel Bracamonte

Lima 21 Jul. (ANDINA) -

El Gobierno del Perú extiende su solidaridad al Gobierno y al pueblo de la República Cooperativa de Guyana, ante el trágico naufragio del ferry MV Barima, ocurrido este último sábado.

“Al expresar su solidaridad, desea manifestar sus más sentidas condolencias a las familias de las víctimas de esta tragedia y hace votos para que las operaciones de rescate que se vienen implementando por las autoridades guyanesas permitan encontrar con vida a las personas que aún permanecen desaparecidas”, indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de sus redes sociales.

Al menos 27 personas murieron y otras 83 están desaparecidas después de que un ferry con más de un centenar de personas a bordo volcara frente a la costa de Guyana el fin de semana, dijo el lunes el primer ministro Mark Phillips.

"En esta fase de la operación, el número de personas rescatadas, incluidos pasajeros y tripulación, asciende ahora a 69”, informó el funcionario.

Hasta el momento se han recuperado un total de 27 cuerpos. “El último informe indica que aún hay otras 83 personas desaparecidas", declaró Phillips en rueda de prensa.

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