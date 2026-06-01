Perú felicita a Colombia por jornada electoral presidencial de este domingo

Archivo - Perú.- Ministerio de Relaciones Exteriores celebra hoy 203 aniversario de creación - Andina/Daniel Bracamonte - Archivo

Lima 1 Jun. (ANDINA) -

El Gobierno del Perú, a través de la Cancillería, felicitó a las autoridades y a la población de Colombia por las elecciones presidenciales realizadas ayer domingo 31 de mayo en dicho país.

La cartera ministerial destacó, a través de su cuenta de X, que la jornada fue ejemplar y demostró la vocación democrática y cívica de los colombianos.

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Este domingo, los ciudadanos colombianos acudieron a las urnas para elegir a su nuevo presidente de la república.Los candidatos presidenciales Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda disputarán la segunda vuelta el próximo 21 de junio, de acuerdo con los resultados de los comicios.

(FIN) MCA/CVCJRA