Perú felicita al Gobierno y pueblo de EE. UU. por el aniversario de su independencia

Archivo - Perú.- Perú felicita al Gobierno y pueblo de los EE.UU. por el aniversario de su independencia - Andina - Archivo

Lima 4 Jul. (ANDINA) -

El Perú envió sus más cálidas felicitaciones al Gobierno y pueblo de los Estados Unidos de América con ocasión de conmemorarse los 250 años de su independencia.

En esta fecha histórica,el Perú resaltó el sólido momento por el que atraviesa la asociación estratégicaque comparte con el vecino país, la cual está basada en valores e intereses comunes.

Entre ellos mencionó la defensa de la democracia y el Estado de Derecho, el fortalecimiento conjunto del comercio e inversiones, la cooperación en seguridad y defensa, la lucha contra la delincuencia organizada transnacional y el narcotráfico, y la cooperación espacial.

"El Gobierno del Perú destaca también, la importante coincidencia que en este año se celebraron los 200 años de relaciones diplomáticas, los cuales reafirman nuestra sólida voluntad de continuar profundizando los lazos con un país amigo y aliado, en beneficio de un futuro compartido de prosperidad, paz y desarrollo", se lee en un mensaje en la cuenta oficial de la Cancillería en la red social X.

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