Perú y Filipinas desarrollan cooperación en sector agrícola, acuicultura y pesquería

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Lima 12 Jul. (ANDINA) -

Con la finalidad de explorar posibilidades de cooperación bilateral en el sector agrícola, acuicultura y pesquería, la embajadora de Perú en Filipinas, Carmen del Rocío Azurín, sostuvo una reunión, el 9 de julio, con el secretario de Agricultura de ese país, Francisco TiuLaurel, quien estuvo acompañado por los subsecretarios y directores de las oficinas de Industria de Plantas y de Industria Animal.

Durante la reunión se confirmó la próxima visita a Perú de una misión técnica de la autoridad sanitaria de Filipinas, por invitación del Senasa, para acreditar los centros de producción, empaque y exportación de palta Hass, para que se pueda remitir el primer embarque de ese producto peruano al mercado filipino.

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Asimismo, se recibió la contrapropuesta filipina sobre las medidas fitosanitarias que Perú ha propuesto para reiniciar la exportación de uva de mesa al citado país, y se recabó la buena disposición de las autoridades fitosanitarias para iniciar la subsecuente evaluación de riesgo de plagas de otros productos priorizados por Perú.

La representante peruana también planteó que se autorice el inicio de gestiones para lograr un acuerdo de regionalización que permita el acceso de carne de aves y de cerdo al país asiático, que cuenta con una demanda no satisfecha de esos productos, la que es abastecida desde Australia y América del Sur.

Filipinas acaba de acceder al umbral de economía de ingresos medios y altos, y promueve el libre comercio y la diversificación de fuentes de suministro para reforzar su seguridad alimentaria.

(FIN) NDP/HTCGRM