Perú y Finlandia avanzan acuerdo de cooperación para impulsar innovación agraria

Andina/Difusión

Lima 30 May. (ANDINA) -

La Embajada del Perú en Finlandia sostuvo una reunión de trabajo con el Instituto de Recursos Naturales de ese país (LUKE, por sus siglas en inglés), con el objetivo de promover un marco de cooperación que contribuya al fortalecimiento y modernización del sector agrario peruano.

Durante el encuentro, la representación diplomática peruana transmitió el interés del Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) de establecer una alianza estratégica con la institución finlandesa para impulsar proyectos conjuntos en investigación, innovación y desarrollo sostenible.

La delegación peruana, encabezada por el embajador Renato Reyes Tagle, fue recibida por la presidenta y directora ejecutiva de LUKE, Johanna Buchert, junto a su equipo de especialistas. En la reunión, los representantes del organismo finlandés expresaron su disposición para avanzar en un acuerdo de cooperación con el INIA, proceso que se iniciaría mediante la suscripción de un memorando de entendimiento.

Lee en Andina: Presidente Balcázar participó en aniversario del Cuerpo Jurídico Militar Policial

LUKE es el principal instituto público de investigación de Finlandia especializado en recursos naturales, bioeconomía y sostenibilidad. Su labor se orienta a la generación de conocimiento científico y soluciones innovadoras para sectores estratégicos como la agricultura, la silvicultura, la ganadería, la pesca y la gestión ambiental.

Según se informó, el futuro memorando de entendimiento constituirá el primer paso para consolidar la cooperación bilateral en materia agraria. El acuerdo priorizará temas como la resiliencia frente al cambio climático, la seguridad alimentaria, la bioeconomía, el uso eficiente de los recursos naturales y la sostenibilidad de las industrias agroforestales.

Asimismo, contemplará iniciativas vinculadas al desarrollo de la biotecnología, el mejoramiento genético y los sistemas de producción sostenibles, áreas consideradas claves para elevar la competitividad y productividad del agro peruano.

Finlandia es reconocida internacionalmente por sus avances en innovación, sostenibilidad y desarrollo tecnológico aplicado al aprovechamiento de los recursos naturales. En ese contexto, el fortalecimiento de los vínculos entre instituciones especializadas de ambos países permitirá promover el intercambio de conocimientos, tecnologías y buenas prácticas orientadas al desarrollo sostenible del sector agrario peruano.

(FIN) NDP/JAM/HTC