Perú fue sede de decimocuarto Curso de Opanal sobre Desarme y No Proliferación Nucleares

Andina/Perú Es Sede De La Decimocuarta Edición

Lima 2 Jul. (ANDINA) -

La Cancillería y el Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe (Opanal) celebraron, entre el 30 de junio y 1º de julio, la decimocuarta edición del Curso del Opanal sobre Desarme y No Proliferación Nucleares.

Este taller se consolidó como una importante iniciativa de cooperación técnica para fortalecer las capacidades de funcionarios públicos y diplomáticos de los estados miembros.

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La ceremonia de inauguración fue presidida por el viceministro (e) de Relaciones Exteriores, embajador Jorge Raffo Carbajal, quien reafirmó el compromiso del Perú con el multilateralismo y el desarme nuclear.

Durante su intervención, señaló que, frente al actual escenario de tensiones geopolíticas, los instrumentos multilaterales de control de armamentos son indispensables para mitigar riesgos de escalada y preservar la estabilidad internacional.

Por su parte, el secretario general del Opanal, embajador Juan Carlos Ojeda, destacó mediante un mensaje en video la relevancia de este curso para reforzar la capacidad de la región en materia de desarme y no proliferación nuclear.

Promoción del desarme nuclear

Esta actividad, que se realizó en la sede de la Cancillería, ratifica la voluntad compartida de ambas instituciones por promover la educación especializada. Como Estado parte del Tratado de Tlatelolco, el Perú mantiene un firme compromiso con los objetivos de este instrumento y su activa labor en la promoción del desarme nuclear.

El programa del curso capacita a más de 40 representantes de diversos sectores del Gobierno, quienes profundizan en los instrumentos fundamentales del régimen internacional de desarme.

El ciclo de ponencias contó con la participación de especialistas del Ministerio de Relaciones Exteriores, del Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN) y del Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América Latina y el Caribe (Unlirec).

(FIN) NDP/HTC/FHG