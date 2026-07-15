Perú impulsa en la ONU agenda regional sobre desarrollo sostenible con energía limpia

Andina/Perú Impulsa En La Onu Agenda Regional

Lima 16 Jul. (ANDINA) -

Durante el Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible (HLPF) de las Naciones Unidas, el director general para Asuntos Económicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, embajador Jorge Félix Rubio, presentó la visión del Perú para acelerar el cumplimiento de la Agenda 2030, mediante una mayor articulación entre la transición energética, la industrialización sostenible y la cooperación regional.

Asimismo, en representación de la presidencia peruana de la Cepal, expuso sobre las principales prioridades consensuadas por América Latina y el Caribe para impulsar un desarrollo más inclusivo, resiliente y sostenible.

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De esa manera, y en el curso de su participación en el evento paralelo sobre el nexo entre industrialización y energía, organizado por la Onudi (Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial), el representante peruano destacó que una matriz energética limpia constituye una ventaja estratégica para atraer inversiones, fortalecer la competitividad y generar mayor valor agregado.

En ese marco, resaltó los avances del Perú en integración eléctrica regional, cooperación internacional y aprovechamiento sostenible de los minerales críticos para impulsar la transición energética.

De igual manera, en el panel denominado "Perspectivas regionales en la implementación de los ODS", el embajador Rubio presentó los principales acuerdos alcanzados durante la Novena Reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible que fue presidida por el Perú.

Entre los mismos, destaca la necesidad de acelerar la transición energética, fortalecer la innovación y la infraestructura, ampliar el acceso al financiamiento para el desarrollo y consolidar el papel de la CEPAL como organismo clave para la cooperación regional.

De otro lado y, como parte de su agenda de trabajo, el embajador Rubio se reunió con el secretario ejecutivo de la Cepal, José Manuel Salazar-Xirinachs.

En la cita, ambos coincidieron en la importancia de fortalecer las capacidades institucionales de la Cepal, a fin que continúe apoyando a los países de la región en el diseño de políticas públicas y la promoción de la cooperación regional, contribuyendo así a acelerar el cumplimiento de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

(FIN) NDP/HTC