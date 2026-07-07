Perú impulsará agenda contra crimen organizado, fenómeno El Niño y amenazas cibernéticas

Andina/Difusión

Lima 7 Jul. (ANDINA) -

El ministro de Defensa, Amadeo Flores, informó que la XVII Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas (CMDA) centrará sus debates en tres ejes estratégicos: la lucha contra el crimen organizado, la respuesta frente al fenómeno de El Niño y el fortalecimiento de la ciberdefensa.

Desde Cusco, explicó que elcrimen organizadoy laciberdelincuenciarepresentan amenazas cada vez más complejas que afectan directamente la seguridad, el bienestar y el patrimonio de la población, por lo que demandan unarespuesta articuladaentre los países del continente.

"Nuestro país viene liderando una agenda internacional en seguridad y defensa hemisférica con la participación de más de 33 delegaciones del continente, orientada a impulsar acciones conjuntas frente a diversas amenazas. Tenemos una agenda sólida, enfocada en fortalecer los mecanismos de cooperación para brindar una respuesta oportuna y eficiente a la ciudadanía",afirmó el titular del Ministerio de Defensa (Mindef).

En ese sentido, indicó que la conferencia permitirá intercambiar experiencias, buenas prácticas y estrategias exitosas implementadas por los países participantes para

enfrentar los desafíos comunes en materia de seguridad y defensa.

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"Hacemos operaciones espejo con Brasil, Ecuador y Colombia. Además, existen otros mecanismos orientados al fortalecimiento de las capacidades de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional",explicó.

Con relación a la cooperación conEstados Unidos, sostuvo que se trata de un socio estratégico con el que el Perú mantiene una amplia agenda de trabajo orientada al fortalecimiento de capacidades, el entrenamiento y la formación del personal militar, así como al desarrollo de ejercicios y operaciones conjuntas.

"Tengo programada una reunión en la que vamos a fortalecer la agenda de cooperación. Buscamos alcanzar resultados que beneficien directamente a la ciudadanía", manifestó Flores Carcagno.

LaConferencia de Ministros de Defensa de las Américases el principal foro hemisférico de diálogo y cooperación en materia de defensa. Su objetivo es fortalecer la coordinación entre los países del continente para afrontar de manera conjunta los desafíos comunes en seguridad, promover la confianza mutua e impulsar iniciativas que contribuyan a la paz y la estabilidad regional, resaltó el

Mindef.