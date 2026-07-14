Perú inaugura su mayor exposición arqueológica realizada en China

Andina/Difusión

Lima 15 Jul. (ANDINA) -

La Embajada del Perú en la República Popular China participó en la inauguración de la excepcional muestra “On Top of the World Tree: Ancient Civilizations of the Americas”, que se exhibe en el Museo de Shanghái, siendo la mayor exposición arqueológica peruana presentada en ese país.

La ceremonia congregó a cerca de 500 asistentes, entre ellos altas autoridades del Gobierno Municipal de Shanghái, miembros del cuerpo consular, destacados especialistas y diversos medios de comunicación, informó la

Cancillería.

La delegación peruana estuvo encabezada por elembajador del Perú en China, Carlos Vásquez; acompañado por el cónsul general en Shanghái, David Gamarra; el presidente del Museo Larco, Andrés Álvarez Calderón; el jefe de Asuntos Culturales de la Embajada, José Gabriel Aguilar; el consejero económico comercial, Bernardo Muñoz; y el presidente de la Cámara Nacional de Turismo, José Koechlin.

La exhibición presenta325 piezas arqueológicas originales provenientes del Museo Larco,integradas en la serie “The Treasures of Machu Picchu”. Esta permanecerá abierta al público durante los próximos 18 meses.

Durante su discurso, el embajador Vásquez resaltó que la muestra representauno de los eventos culturales más significativos entre China y América Latina, al reunir cerca de 3000 objetos que narran la historia de sus grandes civilizaciones. Mencionó que el Perú y el país asiático comparten la condición de ser herederos de antiguas civilizaciones y, además, mantienen una sólida Asociación Estratégica Integral.

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"Como plataforma de diplomacia cultural, esta muestra proyecta la vigencia del patrimonio peruano y se posiciona como una herramienta estratégica para impulsar la imagen del país y fomentar el turismo hacia el Perú a nivel internacional",subrayó la Cancillería.

Espectáculo de drones

Como parte de la inauguración de la exposición, miles de espectadores fueron testigos de un deslumbranteespectáculo de luces y dronessobre el histórico The Bund y las aguas del río Huangpu, donde lasLíneas de Nazca y diversos íconos de la civilización peruanacobraron vida sobre el paisaje urbano, los rascacielos y el frente fluvial más representativo de la ciudad.

"La proyección de las Líneas de Nazca y otros símbolos nacionales sobre el cielo de Shanghái representa la consolidación de los vínculos culturales entre el Perú y China. Este gesto adquiere una relevancia especial en el marco de la celebración del 55.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países", resaltó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

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