Perú inaugura la XVII Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas en Cusco

Andina/Difusión

Lima 8 Jul. (ANDINA) -

Desde la ciudad imperial del Cusco, se dio inicio a la XVII Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas (CMDA), uno de los principales espacios de diálogo político y cooperación en materia de seguridad y defensa del hemisferio, que reúne a más de 30 delegaciones de países del continente.

La ceremonia de inauguración se desarrolló en el Convento de La Merced yfue encabezada por el ministro de Defensa, Amadeo Flores Carcagno, quien destacó la importancia de este foro como una oportunidad para fortalecer la cooperación regional y promover respuestas conjuntas frente a los nuevos desafíos que enfrentan los Estados.

Durante su intervención, el titular del sector Defensaresaltó que este espacio permitirá ampliar los ámbitos de acción de la defensa, sin desnaturalizar su misión fundamental de preservar la soberanía, la integridad territorial y los intereses nacionales.

“Este foro abordará temas como la resiliencia estratégica, la seguridad humana, la gestión del riesgo de desastres, el desarrollo del talento humano, la transformación institucional y el empleo responsable de las tecnologías emergentes para su aplicación en el ámbito de la defensa”, señaló.

Asimismo, advirtió que las amenazas actuales evolucionan constantemente y demandan mayores niveles de anticipación, adaptación y coordinación entre los países. En ese sentido,

mencionó desafíos como el crimen organizado transnacional, el terrorismo, los ataques cibernéticos y los desastres naturales.

“Confío en que sus participaciones y aportes nos permitan alcanzar acuerdos trascendentes en el marco de los objetivos previstos, para afianzar el camino hacia un hemisferio más seguro, con desarrollo, equidad y bienestar para nuestros ciudadanos”, manifestó el ministro.

La XVII CMDA congrega a representantes de paísescomo Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Granada, Guatemala, Guyana, México, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago y Uruguay, entre otros.

Como parte de la agenda oficial, las delegaciones participantes sostendrán reuniones bilaterales para fortalecer los vínculos de cooperación. En el caso del Perú, se desarrollarán encuentros con representantes de Ecuador, Bolivia, Brasil y Chile.

Compromiso con la cooperación regional

Previo a la ceremonia inaugural, el ministro Amadeo Flores Carcagno, junto con las delegaciones participantes, encabezó el izamiento del Pabellón Nacional en la Plaza de Armas del Cusco, acto protocolar que marcó el inicio de esta importante cita hemisférica.

La ceremonia simbolizó el compromiso de los países asistentes con el diálogo, la cooperación y la construcción de una agenda común para fortalecer la seguridad y la defensa en las Américas.

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