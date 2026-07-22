Andina/Difusión

Lima 22 Jul. (ANDINA) -

Nuestro país inauguró el martes 21 de julio el Consulado Honorario del Perú en la histórica y patrimonial ciudad de Antigua, en Guatemala.

La puesta en marcha de esta sede consular se realizó con la presenciadel embajador Guido Toro, el alcalde de Antigua, Juan Manuel Asturias, así como del cónsul honorario Álvaro Cordón.

La Embajada del Perú en Guatemala informó que Antigua constituye actualmente un dinámico centro turístico y cultural en crecimiento, y que el año pasado ha recibido más de un millón de visitantes.

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Dio a conocer que se trata de una pequeña ciudad rodeada por volcanes, muy famosa por sus inmuebles coloniales españoles y que fue la capital del país centroamericano hasta el terremoto de 1773, catástrofe que obligó a trasladar la sede de la histórica Capitanía General a la actual Ciudad de Guatemala.La inauguración del Consulado Honorario del Perú contó con la presencia de funcionarios de la Cancillería guatemalteca, del Instituto Nacional de Turismo, así como personalidades del arte y la cultura local. El cuerpo diplomático también se hizo presente a nivel de embajadores y cónsules, así como miembros de la comunidad peruana en ese país.Luego de los discursos de orden se procedió al corte de cinta inaugural de las nuevas oficinas consulares peruanas y a su bendición por parte del presbítero diocesano, César Augusto Barrios Ovalle.El Consulado Honorario del Perú en Antigua atenderá a los connacionales peruanos en el departamento de Sacatepéquez y las regiones cercanas, en estrecha coordinación con la Sección Consular de la Embajada del Perú en Guatemala.

(FIN) NDP/HTC/FHG