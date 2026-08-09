Perú informa de la muerte de once connacionales que combatían en el Ejército ruso contra Ucrania

Militares rusos en una operación especial. Imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Alexander Polegenko

MADRID 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Perú ha anunciado este domingo que al menos once de sus connacionales han fallecido, 114 se encuentran desaparecidos y tres han sido "capturados" por el Ejército ucraniano, del total de 459 ciudadanos peruanos que combatían en la guerra de Ucrania en favor de Rusia.

"Se ha conocido que 459 peruanos se han enlistado, registrándose lamentablemente once fallecidos, 114 desaparecidos y tres capturados por el Ejército ucraniano", ha informado el Ministerio de Exteriores del país andino en un comunicado.

A su vez, el texto ministerial ha informado de la repatriación de dos jóvenes peruanos "en situación de vulnerabilidad" que se fugaron del "reclutamiento forzado del que fueron víctimas para prestar servicios en la guerra contra Ucrania". A ellos se suman otros dos connacionales que fueron atendidos a finales del pasado mes de julio por la sección consular de la Embajada de Perú en Rusia.

De ese modo, estos últimos cuatro ciudadanos repatriados elevan a 31 la cifra de peruanos evacuados, de los cuales 28 han regresado a Perú y tres han permanecido en territorio europeo por decisión propia.

A propósito de este contexto, las autoridades peruanas han instado a la ciudadanía a "no dejarse engañar por falsas ofertas laborales" porque, han advertido, se corre el riesgo de caer en manos de redes delictivas de trata de personas.

"Prestar servicio militar para cualquier Estado extranjero requiere autorización previa del Gobierno peruano, conforme a la Constitución", ha recordado el Ejecutivo andino que, a su vez, ha llamado a denunciar a los reclutadores ante el Ministerio Público y la Policía Nacional de Perú.

Cabe recordar que el pasado jueves la Unión Europea (UE) cifró en "más de 28.000" el número de ciudadanos extranjeros procedentes de "135 países" que habían sido reclutados por Moscú para combatir en la guerra de Ucrania "como tropas de asalto", muchos de los cuales habían sido "coaccionados o engañados".

A lo largo del último año han trascendido diversos casos de reclutamiento de extranjeros para combatir en la guerra de Ucrania en favor de Rusia --incluyendo casos de coacciones, engaños y fraudes--, tanto de nacionales de países africanos como Kenia, Uganda o Zimbabue, como, al otro lado del océano Atlántico, de ciudadanos de Colombia o Bolivia.