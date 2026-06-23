Perú e Italia impulsan competitividad de agroindustria con lanzamiento de LAB INNOVA

Andina/Difusión

Lima 23 Jun. (ANDINA) -

El programa LAB INNOVA Perú, iniciativa impulsada por la Organización Internacional Ítalo-Latinoamericana (IILA) y el Gobierno de Italia, permitirá fortalecer las capacidades tecnológicas, el emprendimiento y la internacionalización de las empresas peruanas, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Con esta iniciativa, presentada en el Centro Cultural Inca Garcilaso,

los emprendedores peruanos accederán a herramientas clave y redes de colaboración internacional.

Elviceministro de Relaciones Exteriores, Eric Anderson, presidió el lanzamiento del programa, que contó con la participación del viceministro de Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego,Orlando Chirinos; el embajador de Italia en el Perú,Massimiliano Mazzanti; la directora de la Italian Trade Agency (ITA) para Perú,Eliana Zappalá, y el congresistaJuan Carlos Lizarzaburu.

Asimismo, elsecretario general de la IILA, Giorgio Silli, intervino a través de un saludo virtual en video.

Durante su intervención,el vicecanciller Anderson expresó el reconocimiento del Estado peruano a las instituciones italianaspor promover espacios de cooperación que dinamizan la economía nacional. Subrayó que la capacidad de innovar es un factor decisivo para la prosperidad de los países.

“Para el Perú, la cooperación con Italia representa una oportunidad para seguir fortaleciendo nuestro ecosistema de innovación, impulsar la transformación digital y fomentar una cultura emprendedora orientada a la generación de valor, la sostenibilidad y la internacionalización”, resaltó el jefe del Servicio Diplomático de la República.

El viceministro Andersonapuntó que la política exterior peruana está orientada a la consolidación de alianzas estratégicas, la cooperación técnica y el intercambio de conocimientos.

“LAB INNOVA es una expresión concreta de esa visión, al acercar a nuestros emprendedores a experiencias exitosas, nuevas tecnologías y oportunidades de colaboración internacional”, añadió.

Por su parte,el secretario general de la IILA destacó vía video que el programa conecta a las "startups" latinoamericanascon el sistema productivo italiano para impulsar la internacionalización y consolidar lazos bilaterales.

En tanto,el viceministro Orlando Chirinos enfatizó que esta plataforma fortalecerá el talento empresarial y la transferencia tecnológica, y reflejará la capacidad del Perú para transformar sus ventajas naturales en verdaderas oportunidades de desarrollo agrario.

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