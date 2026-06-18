El Perú mejora en políticas de desarrollo regional según informe de comité de la OCDE

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Lima 19 Jun. (ANDINA) -

El Perú avanza en su proceso de adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y, en este contexto, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) lideró la presentación oficial del informe “Políticas de Desarrollo Regional en Perú”, elaborado por un comité especializado de este organismo, que evidencia las mejoras del país en las políticas para el progreso de las regiones en la última década.

Dicho documento resalta la madurez del Estado para proyectar obras y metas a largo plazo, y el uso estratégico de la información del territorio para resolver las desigualdades y promover el crecimiento.

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Además, la evaluación reconoce el fortalecimiento de las capacidades operativas del Ejecutivo, los gobiernos regionales y las municipalidades.

El informe fue elaborado por el Comité de Políticas de Desarrollo Regional de la OCDE y emite una opinión favorable sobre el desempeño del país. Con ello el Perú logra la aprobación de 7 de los 23 comités evaluadores, y registra un avance cercano al 40 % en la fase técnica de incorporación a este organismo.Hoja de ruta

Durante el acto protocolar, el viceministro de Gobernanza Territorial de la PCM, Fidel Pintado Pasapera, precisó que los resultados también ofrecen una hoja de ruta para orientar las próximas reformas que el Estado peruano debe impulsar.

La jornada también permitió intercambiar planteamientos para fortalecer la articulación entre los distintos niveles de gobierno, mejorar las capacidades institucionales en los territorios y consolidar una gobernanza multinivel capaz de responder a los desafíos de la nación.

El encuentro contó con la participación de la alta representante del Perú para el proceso de adhesión a la OCDE, embajadora Ana María Sánchez Vargas de Ríos; el viceministro de Políticas y Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Marco Maldonado Gutarra, y el gobernador regional de Piura, Luis Ernesto Neyra León.

La presentación contó con la participación del subdirector de la División de Desarrollo Regional y Gobernanza Multinivel del Centro de Emprendimiento, Pymes, Regiones y Ciudades de la OCDE, José Enrique Garcilazo, y de la jefa del Gabinete de Asesores de la PCM, María del Pilar Sosa. También estuvieron presentes representantes de diversas entidades del Poder Ejecutivo y de organismos de cooperación internacional

(FIN) NDP/HTC/FHG