Perú a la OCDE: proceso de adhesión avanza e implica necesidad de profundizar reformas

Andina/Difusión

Lima 28 May. (ANDINA) -

El viceministro de Relaciones Exteriores, embajador Félix Denegri, enfatizó que el Perú “está ingresando a una nueva etapa” en su proceso de adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que implica mayores exigencias y la necesidad de profundizar reformas estructurales.

Durante una reunión con embajadores y jefes de misión de países miembros, subrayó que este paso responde a un esfuerzo sostenido que permitió implementar estándares orientados a fortalecer las políticas públicas y consolidar la institucionalidad.

Presidente Balcázar: Hospital Dos de Mayo será modelo a seguir en el Perú“Ello requerirá mantener una estrecha articulación interinstitucional, así como continuidad en las políticas y una visión de largo plazo, particularmente en un contexto de transición gubernamental”, señaló.

El jefe del Servicio Diplomático de la República resaltó que el proceso es una política de Estado y tiene avances en sectores clave como el impulso de estrategias en transformación digital y nuevas tecnologías, así como reconocimientos internacionales en pesca y acuicultura por sostenibilidad y lucha contra la pesca ilegal.

También destacó que el acompañamiento de los países miembros de la OCDE es fundamental para impulsar reformas y apoyar la implementación de recomendaciones prioritarias.

Por su parte, la alta representante del Perú para el proceso de adhesión, embajadora Ana María Sánchez, informó que el país mantiene un progreso cercano al 40 % en la fase técnica. Esta cifra está respaldada por una arquitectura institucional que articula a los distintos niveles del Estado, así como por mecanismos de cooperación internacional que impulsan reformas, promueven espacios de intercambio y acompañan el seguimiento de las recomendaciones formuladas por los comités evaluadores.

Indicó que los avances alcanzados conviven con desafíos en áreas como política ambiental, gobernanza pública y transformación digital, que exigen coordinación multisectorial y decisiones de política pública. En ese sentido, destacó el compromiso de los líderes sectoriales y equipos técnicos para darle continuidad al proceso.

Finalmente, el secretario general de la Cancillería, embajador Eric Anderson, sostuvo que el país cuenta con “una base sólida para la siguiente etapa del proceso” y remarcó que el desafío será sostener las reformas durante el cambio de gestión. “Las grandes transformaciones toman tiempo y se construyen progresivamente”, concluyó.

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