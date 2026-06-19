Perú y la Orden de Malta fortalecen cooperación en favor de poblaciones más vulnerables

Andina/Difusión

Lima 20 Jun. (ANDINA) -

El Gobierno del Perú y la Soberana Orden Militar y Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta (SOM) reafirmaron hoy en Roma los sólidos vínculos de amistad y cooperación que mantienen desde 1954, durante una reunión bilateral entre el ministro de Relaciones Exteriores del Perú, embajador Carlos Pareja, y el gran canciller de la Orden de Malta, Riccardo Paternò Di Montecupo.

Se trata de la primera visita de un canciller peruano a la sede de dicha Orden.

Durante el encuentro el canciller Pareja expresó su reconocimiento a la destacada labor humanitaria que la SOM desarrolla en favor de las poblaciones más vulnerables del mundo y, en particular, del Perú.

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Asimismo, se destacó el interés mutuo de suscribir próximamente un nuevo acuerdo básico de cooperación y un convenio de servicios postales, proyectos que contribuirán a ampliar los mecanismos de trabajo conjunto entre ambas partes.

En el encuentro se abordó el interés de la SOM por expandir su despliegue en la región mediante una agenda estratégica que prioriza sectores clave como salud, educación, seguridad alimentaria y desarrollo socioeconómico en favor de las poblaciones más necesitadas.

Finalmente, el ministro de Relaciones Exteriores transmitió el interés del Gobierno del Perú en recibir la visita oficial del príncipe y gran maestre de la Orden de Malta, Frey John Dunlap, probablemente el próximo año.

Con más de nueve siglos de historia, la Soberana Orden de Malta constituye uno de los principales actores de la diplomacia humanitaria internacional y mantiene presencia en más de 130 países, donde impulsa programas de apoyo a personas en situación de vulnerabilidad.

(FIN) NDP/HTC/JCC