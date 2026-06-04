Perú y Países Bajos firman acuerdo aduanero para mayor seguridad en comercio internacional

Andina/Difusión

Lima 5 Jun. (ANDINA) -

El Perú y los Países Bajos firmaron hoy el Acuerdo sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Aduanera, un instrumento que permitirá reforzar la seguridad de la cadena de suministro del comercio internacional y fortalecer las capacidades de las instituciones aduaneras de ambos países.

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que el convenio fue suscrito por el titular del sector, Carlos Pareja, y el embajador neerlandés, Alexander Kofman, con presencia del superintendente nacional de Aduanas y Administración Tributaria, Javier Franco.

Lee también: [Ministro de Justicia inaugura Centro ALEGRA en Cañete en favor de 263 mil ciudadanos]

Durante la ceremonia -realizada en el Callao con motivo del zarpe del buque neerlandés Bark Europa que realizó su mantenimiento en las instalaciones del SIMA-, el canciller Pareja destacó que este convenio ampliará la cooperación económica, potenciará los flujos de comercio e inversión y permitirá explorar nuevas áreas de colaboración.

En ese sentido, hay que tener en cuenta que los Países Bajos es el segundo destino de nuestras exportaciones en la Unión Europea.

Puerta de entrada

“Países Bajos es un aliado estratégico para el Perú. Sus puertos constituyen una de las principales puertas de entrada al mercado europeo y, gracias a su extraordinaria infraestructura logística y ubicación estratégica, desempeñan un papel esencial en la inserción internacional de nuestras exportaciones”, manifestó el titular de la Cancillería.

Por su parte, el embajador de los Países Bajos resaltó la sólida alianza entre ambos países, mencionando que la seguridad en la carga garantiza la proyección creciente en el comercio marítimo hacia puertos neerlandeses.

Dicho acuerdo facilitará el intercambio de información entre las autoridades aduaneras, facilitará el flujo del comercio legítimo, combatirá con mayor eficacia los ilícitos aduaneros y permitirá avanzar hacia procedimientos más modernos y transparentes.

(FIN) NDP/HTC/FHG